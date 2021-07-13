Главными темами понедельника стали две статьи об Украине под авторством Владимира Путина и Виктора Медведчука. Они были опубликованы в знаковый для украинцев день — 12 июля президент Украины прибыл в Германию с двухдневным визитом. Этот момент показался удобным для того, чтобы рассказать украинцам, какими в России видят их прошлое и будущее, в очередной раз озвучить территориальные претензии, а также угрозы: в адрес не только Украины, но и Европы. Злые языки говорят, что главный адресат статьи Путина в Берлине, Медведчука – Париже.

Статья Владимира Владимировича опубликована на сайте президента России — на русском языке и (впервые) украинском. После прочтения двух версий складывается ощущение, что никто в администрации российского президента не захотел читать 40 тыс. знаков, и текст перевели с использованием сервиса автоматических переводов. В нём полно ляпов, некоторые из них — по Фрейду. Скажем, на русском языке написано, что "по Рижскому договору 1921 года между РСФСР, УССР и Польшей западные земли бывшей Российской империи отошли Польше", на украинском – "колишньої Радянської імперії". Сразу вспомнилось, как президент США Рональд Рейган, выступая перед Национальной ассоциацией евангелистов во Флориде в марте 1983 года, назвал Советский Союз "империей зла".

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Да и зачем, собственно, тратить время на перевод статьи, которую вряд ли кто-то из украинцев прочтёт. С какой стати читать сочинение на тему "исторического единства русских и украинцев", когда можно зайти, к примеру, в раздел "10 фактов о вооружённой агрессии России против Украины" на сайте МИД Украины и освежить память.

"В результате вооружённой агрессии России против Украины погибли около 9940 человек, около 23455 были ранены (по данным ООН). Эти показатели, в частности, включают 298 пассажиров рейса MH17, в том числе 80 детей, ставших жертвами террористического акта 17 июля 2014, когда самолёт Малазийских авиалиний был сбит российскими военными из ЗРК „Бук“, который был доставлен на оккупированную территорию Донбасса с территории РФ. Около 1 млн. 584 тыс. Жителей Крыма и Донбасса были вынуждены покинуть свои дома как внутренне перемещённые лица. На сегодня оккупированными остаются: Автономная Республика Крым (26081 км²), Севастополь (864 км²), часть Донецкой и Луганской областей (16799 км²) — всего 43744 км², что составляет 7,2% территории Украины. На востоке неподконтрольной правительству Украины остаётся участок российско-украинской государственной границы протяжённостью 409,7 км", – сказано на сайте внешнеполитического ведомства.

Владимир Путин пишет в своей статье, что "что русские и украинцы — один народ, единое целое", "стену, возникшую в последние годы между Россией и Украиной, между частями, по сути, одного исторического и духовного пространства" он воспринимает "как большую общую беду, как трагедию". По его мнению, "это, прежде всего, последствия наших собственных ошибок, допущенных в разные периоды", "но и результат целенаправленной работы тех сил, которые всегда стремились к подрыву нашего единства". По его словам, применяется формула "разделяй и властвуй".

Тут надо отметить, что нарратив "разделяй и властвуй" прозвучал также в статье, опубликованной на сайте франкоязычного издания EuTalk под авторством Виктора Медведчука. Публикация "Qu’est-ce qui nous sépare encore de la paix en Ukraine?" ("Что всё ещё отделяет нас от мира в Украине") ориентирована скорее на европейского, а не украинского читателя, так как автор обращается, в частности, к президенту Франции Эммануэлю Макрону. Но в ней всё равно звучат "старые-добрые" нарративы.

"Нет никаких сомнений в том, что Украина важна для Европы. Она важна как уникальный мост между Востоком и Западом континента, как естественные ворота из Старого Света в динамично развивающуюся Евразию. Проблема в том, что неевропейские державы, которые не хотят сильной и автономной Европы, применяют принцип „разделяй и властвуй“ и вот уже семь лет ломают этот мост, превращая его в стену", – пишет автор.

Но вернёмся к Владимиру Путину. Президент России, "чтобы лучше понять настоящее и заглянуть в будущее", предлагает "обратиться к истории". Мы этого делать не будем, так как считаем рассуждения на исторические темы прерогативой историков. Отметим лишь, что в публикации прозвучал любимый нарратив роспропаганды о том, что якобы название "Украина" использовалось чаще в значении "окраина", "когда речь шла о различных порубежных территориях", а "слово „украинец“, если судить также по архивным документам, первоначально означало пограничных служилых людей, обеспечивавших защиту внешних рубежей".

Если коротко, Владимир Владимирович считает, что "современная Украина — целиком и полностью детище советской эпохи", "в значительной степени она создавалась за счёт исторической России". По его словам, большевики "произвольно нарезали границы, раздавали щедрые территориальные „подарки“", и "Россия фактически была ограблена". Он пишет, что "в СССР границы между республиками, конечно же, не воспринимались как государственные, носили условный характер в рамках единой страны", "но в 1991 году все эти территории, а главное — люди, которые там жили, в одночасье оказались за границей", и были "оторваны от исторической Родины". Владимир Путин считает, что "республики — учредители Союза, после того как они сами же аннулировали Договор 1922 года, должны вернуться в те границы, в которых они вступили в состав Союза", мол, "другими словами — уходите с тем, с чем пришли".

Президент России ещё много чего написал из того, что успело набить оскомину украинцам, в частности, о "радикалах и неонацистах", "государственном перевороте" и "гражданской войне", "законе о коренных народах", "церковном размежевании", "Великой Отечественной войне", "проекте „анти-Россия“", "развёртывании инфраструктуры НАТО", "Минских соглашениях" и так далее. В одном тексте он перечислил всё то, что годами транслирует роспропаганда — это талант. Наверное, украинцам всё-таки стоит прочесть эту статью, чтобы понять, какие нарративы использует роспропаганда для манипуляции их сознанием.

И вишенка на торте — Путин заявил, что "Россия открыта для диалога с Украиной". По его словам, "подлинная суверенность Украины возможна именно в партнёрстве с Россией", "вместе мы всегда были и будем многократно сильнее и успешнее", "ведь мы — один народ".

Тон статьи "умеренно-ласкательный", но украинцам не стоит обольщаться и покупаться на сладкие речи о "диалоге". Красной нитью по тексту звучат территориальные претензии России в адрес Украины. А также угрозы на случай, если украинцы не свернут с евроатлантического курса.

К слову, это касается не только Украины, но и других постсоветских республик, к примеру, Казахстана. В частности, 10 декабря 2020 года, в эфире Первого канала депутат Госдумы РФ от партии власти "Единая Россия" Вячеслав Никонов (внук того самого В. М. Молотова) в эфире программы "Большая игра" заявил: "Казахстана просто не существовало, Северный Казахстан вообще не был заселён. Они (казахи — прим. авт.) существовали, но гораздо южнее. И, собственно, территория Казахстана — это большой подарок со стороны России и Советского Союза".

Завуалированные угрозы прозвучали и в упомянутой нами статье Виктора Медведчука. В ней сказано, что "мир в Украине — это фактор благополучия европейцев", "европейским партнёрам" необходимо "решительно потребовать от украинских властей <... > сосредоточиться на реализации политической части Минска", "в противном случае Украину по-прежнему будут использовать как тлеющий конфликт в центре континента, и это не позволит европейцам посвятить все свои усилия реальным вызовам современности, проблемам глобального потепления, борьбе с пандемией и восстановлению континентальной экономики". По мнению автора, "на карту поставлены мир и будущее Европы!"

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