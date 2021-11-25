Угрозу агрессии России против Украины нужно воспринимать всерьез, – Туск
Угроза российского вторжения в Украине на сегодняшний день является серьезной проблемой. И говорить о ней нужно не через призму украинской миграции в Польшу.
Такое убеждение выразил лидер крупнейшей польской оппозиционной партии "Гражданская платформа", бывший президент Европейского совета Дональд Туск. Он выступил на пресс-конференции в Варшаве 24 ноября (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
"Угрозу российской агрессии в Украине нужно воспринимать очень серьезно", – подчеркнул политик.
По его словам, сам он в ближайшее время намерен "действовать активно" в украинском направлении. О чем идет речь, Туск не уточнил, однако заверил, что детали сообщит позже.
Он отметил, что ситуацию в украинском государстве следует рассматривать в контексте именно его безопасности, а не отталкиваясь от миграции украинцев в соседнюю Польшу.
"В последние годы сотни тысяч украинцев оказались в Польше, но скорее не по политическим, а по экономическим причинам. Это не вызывает какого-то напряжения, эмоций или негативных последствий (в Польше. – Ред.). Зато есть вопросы безопасности", – подытожил Туск.
Отметим: ранее польский политик говорил, что без независимой Украины не может быть справедливой Европы. В частности, безопасность в нашем государстве он назвал залогом безопасного европейского континента.
Он призывал государства объединиться и гарантировать Украине достижение цели ее членства в Евросоюзе и НАТО. Иначе, предупреждал Туск, вакуум лидерства в этом может заполнить Российская Федерация.
Как сообщал OBOZREVATEL:
правительство Германии, созданное после формирования новой коалиции социал-демократов, зеленых и либералов, потребовало от России прекратить военные действия на украинском Донбассе. А также вернуть Крым под контроль Киева.
Со своей стороны Канада рассматривает возможность нескольких вариантов военной помощи Украине на фоне угрозы со стороны РФ. Это может быть размещение военных, отправка боевого корабля или перекидывание истребителей.