Угрозу агрессии России против Украины нужно воспринимать всерьез, – Туск

Угроза российского вторжения в Украине на сегодняшний день является серьезной проблемой. И говорить о ней нужно не через призму украинской миграции в Польшу.

Такое убеждение выразил лидер крупнейшей польской оппозиционной партии "Гражданская платформа", бывший президент Европейского совета Дональд Туск. Он выступил на пресс-конференции в Варшаве 24 ноября (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Угрозу российской агрессии в Украине нужно воспринимать очень серьезно", – подчеркнул политик.

По его словам, сам он в ближайшее время намерен "действовать активно" в украинском направлении. О чем идет речь, Туск не уточнил, однако заверил, что детали сообщит позже.

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Он отметил, что ситуацию в украинском государстве следует рассматривать в контексте именно его безопасности, а не отталкиваясь от миграции украинцев в соседнюю Польшу.

"В последние годы сотни тысяч украинцев оказались в Польше, но скорее не по политическим, а по экономическим причинам. Это не вызывает какого-то напряжения, эмоций или негативных последствий (в Польше. – Ред.). Зато есть вопросы безопасности", – подытожил Туск.

Отметим: ранее польский политик говорил, что без независимой Украины не может быть справедливой Европы. В частности, безопасность в нашем государстве он назвал залогом безопасного европейского континента.

Он призывал государства объединиться и гарантировать Украине достижение цели ее членства в Евросоюзе и НАТО. Иначе, предупреждал Туск, вакуум лидерства в этом может заполнить Российская Федерация.

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