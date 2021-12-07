Угроза госпереворота: Пискун сказал, что нужно немедленно сделать

На основании заявления президента Владимира Зеленского о том, что в стране готовился государственный переворот, должно начаться расследование. Если через несколько месяцев не будет реальных доказательств такой подготовки, службу, уведомившую главу государства об этом, необходимо ликвидировать.

Такое мнение в эфире телеканала OBOZREVATEL высказал бывший генеральный прокурор Украины Святослав Пискун. Большой бизнес не мог быть причастен к подготовке госпереворота, добавил он (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца этой новости).

"Здесь нужно срочно проводить расследование. Следователь ГБР и Генеральная прокуратура как процессуальный управляющий нам должны в ближайшее время дать ответ. Они, возможно, ничего не должны, но общество ждет", - подчеркнул он.

По мнению Пискуна, если расследование не найдет никаких улик, соответствующие службы должны понести наказание.

"Если не ответят, я бы на месте президента ликвидировал ту службу, которая дала ему эту информацию, вообще, аннулировал бы ее. А на ее месте срочно создал бы новую службу, набрал бы туда новых специалистов, абсолютно чистых и незаангажированных, чтобы они больше такой гадости для государства не делали и не подставляли президента", – сказал он.

Экс-генпрокурор предположил, что, говоря о государственном перевороте, президент имел в виду мятеж.

"Я думаю, что президент все же имел в виду ползучий переворот, то есть нагнетание ситуации, которая приведет к массовому возмущению людей. И они могут наверняка взяться за оружие и пойти сбрасывать это правительство. Это называется мятеж, переворот. Может быть посягательство. на государственный мятеж. Это тоже преступление", – объяснил он.

Отвечая на вопрос, может ли это каким-то образом быть связано с начавшейся в Украине борьбой с олигархами, Пискун заверил, что такой сценарий выглядит маловероятным по ряду объективных причин.

"Опыт говорит, что крупные бизнесмены не заинтересованы в том, чтобы в стране происходили перевороты. Потому что бизнес не любит стрессов. От этих стрессов падают их акции. А акции там не маленькие и бизнес там не маленький. Поэтому я не знаю такого крупного бизнесмена , который был бы заинтересован в нестабильности государства, в котором у него находятся все активы", – подытожил экс-генпрокурор.

Как писал OBOZREVATEL, во время пресс-конференции 26 ноября Владимир Зеленский заявил, что, согласно предоставленной ему информации, на 1-2 декабря в стране готовился государственный переворот. В Посольстве США заверили, что постоянно контактируют по этому вопросу с украинским правительством.