В посольстве США отреагировали на заявления о госперевороте: мы контактируем с властями Украины

Посольство США находится в контакте с властями Украины касательно возможной попытки госпереворота, о которой говорил президент Владимир Зеленский. Там также призвали политиков объединиться на фоне угрозы со стороны России.

Об этом сообщили в американском дипломатическом ведомстве в ответ на запрос "Радио Свобода". В посольстве добавили, что им известно о словах главы государства на пресс-марафоне.

"Мы контактируем с украинским правительством для дальнейшего обсуждения и получения дополнительной информации", – сказано в заявлении.

Также в посольстве напомнили о признаках того, что Россия разработала планы более агрессивных действий против Украины, которые включают в себя усилия по дестабилизации страны как внутри, так и извне.

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Ввиду этого, в ведомстве призвали украинских политиков объединиться и напомнили, что Вашингтон неизменно поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский во время пресс-марафона 26 ноября заявил, что кураторы из России и представители определенных политических кругов в Украине планировали государственный переворот на 1-2 декабря. В частности, в него мог быть вовлечен олигарх Ринат Ахметов.

Спустя несколько дней Служба безопасности Украины начала расследование, однако его фигуранты еще не известны.