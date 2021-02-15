Кабмин поддержал поправку об увольнении Сытника

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Политика
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Сытник может быть уволен

Кабинет министров Украины поддержал законопроект, меняющий процедуру избрания директора Национального антикоррупционного бюро Украины.

Как сообщил в Facebook глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин, по устному предложению одного из министров к документу была добавлена поправка об увольнении директора НАБУ Артема Сытника.

Согласно законопроекту, нового директора Бюро выбирает конкурсная комиссия, в которую 3 членов делегирует СНБО, а 6 – Кабмин (из них 3 – международные эксперты).

Информацию о принятой правительством поправке подтвердил OBOZREVATEL народный депутат от фракции "Голос", первый заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики Ярослав Юрчишин.

Позже представитель Кабинета министров в Верховной Раде, нардеп от "Слуги народа" Василий Мокан сообщил РБК-Украина, что решение было принято с доработкой. После доработки этот документ будет внесен и зарегистрирован в парламенте как правительственный законопроект.

"Сегодня состоялось заседание Кабинета министров, на котором среди вопросов повестки дня рассматривался проект закона о соответствии статуса НАБУ Конституции Украины. Финальный текст можно будет увидеть после регистрации. Ключевое – что решение принято с доработкой, то есть финального текста нет", – сказал он.

Ранее журналист Юрий Бутусов сообщил, что Офис генерального прокурора вызвал на допрос руководство НАБУ и Сытника, чтобы забрать у Бюро дело против заместителя председателя Офиса президента Олега Татарова.

По мнению Бутусова, вызов на допрос был попыткой забрать дело Татарова в НАБУ, объявив о конфликте интересов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 февраля генеральный прокурор Ирина Венедиктова сказала, что допрос Сытника и начальника подразделения детективов НАБУ Андрея Калужинского отменяется.

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