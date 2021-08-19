Участие в саммите Крымской платформы примут представители 44 стран: объявлен полный состав

В Крымской платформе, которая пройдет 23 августа, примут участие 44 стран. Государства будут представлены на уровне президентов, премьер-министров и глав парламентов.

Об этом в четверг, 19 августа, на брифинге заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. "На уровне президентов будут представлены Латвия, Литва, Эстония, Польша, Словакия, Венгрия, Молдова, Словения, Финляндия", – сообщил глава МИД.

На саммит прибудут премьер-министры Румынии, Грузии, Хорватии и Швеции. Также приедут главы парламентов Швейцарии и Чехии.

14 государств направят министров иностранных дел: Турция, Франция, Германия, Испания, Италия, Бельгия, Австрия, Нидерланды, Люксембург, Ирландия, Дания, Болгария, Черногория, Северная Македония.

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От Великобритании и Португалии на Крымскую платформу явятся министры обороны. От США приедет личный посланник президент Джо Байдена, министр транспорт США Пит Буттиджич. От Норвегии будет госсекретарь министра иностранных дел.

Также 7 стран направят своих послов: Новая Зеландия, Мальта, Япония, Австралия, Кипр, Канада, и Греция.

От Европейской комиссии приедет вице-президент Валдис Домбровскис, а от НАТО – заместитель генерального секретаря. Генсекретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич лично приедет на саммит.

Организация за демократию и экономическое развитие (ГУАМ) представит генсекретарь. Президент Европейского совета Шарль Мишель тоже будет на саммите.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 августа народные депутаты созвали внеочередное заседание Верховной Рады, посвященное "Крымской платформе". Для этого в парламенте собрали 156 подписей.