Трусость, предательство или мудрое решение: украинцы высказали свое мнение о 'вагнергейте'

Большинство опрошенных взрослых украинцев считают срыв спецоперации по "вагнеровцам" – предательством. Подростки же назвали это трусостью.

Соответствующий опрос при помощи Liberty Report был проведен в эфире "Свободы слова Савика Шустера". Трансляция программы велась на YouTube-канале Shuster online (чтобы посмотреть видео и инфографику, доскролльте страницу до конца).

Взрослым зрителям в студии был задан вопрос: "Срыв спецоперации по задержанию наемников, известных как вагнеровцы, это…". Им было предложено три варианта ответа: предательство, трусость или мудрое решение.

Видео дня

49% ответили – предательство,

40% – трусость,

11% – мудрое решение.

Такой же вопрос задали подросткам в возрасте 16-18 лет:

предательством считают только 24% опрошенных,

трусостью – 39%,

мудрым решением – 37%.

Опрос среди подростков проводился через платформу Liberty Report, а погрешность может составлять до 5%.

Как сообщал OBOZREVATEL, журналисты Bellingcat более года проводили расследование на тему спецоперации по задержанию российских наемников. Полученные данные показали, что операция была продумана и проводилась разведкой и Службой безопасности Украины.

Расследователи также раскрыли информацию и о том, как именно украинские разведчики и спецслужбы получили данные от "вагнеровцев" о преступлениях на Донбассе.