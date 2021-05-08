У Зеленского рассказали, будет ли Украина участвовать в Саммите НАТО

Украина не получала приглашение принять участие в Саммите НАТО, который состоится 14 июня 2021 года, ведь это заседание планируется при участии глав государств и правительств стран-членов Альянса. Однако соответствующее приглашение наше государство еще может получить, а участники Саммита среди прочего должны обсудить и украинский вопрос.

Об этом в комментарии СМИ рассказал Игорь Жовква, заместитель руководителя Офиса президента Украины.

"Что касается приглашения на Саммит НАТО, будет корректным говорить, что в Альянсе было принято решение о проведении 14 июня заседания Североатлантического совета НАТО на уровне глав государств и правительств стран-членов Альянса. То есть, согласно упомянутому решению, нынешний Саммит НАТО 14 июня будет проведен без участия стран-партнеров Альянса, к которым среди прочих относится и Украина. В этом Саммите примут участие только страны-члены", – заявил Жовква.

В то же время заместитель руководителя ОП напомнил, что заседания, в которых принимают участие исключительно страны-члены НАТО – устоявшаяся практика. Однако за месяц, оставшийся до саммита, его организаторы могут изменить решение и расширить список участников.

"Альянс действительно иногда проводит саммиты с привлечением стран – партнеров. Например, такими были саммиты в Лондоне 2019 или Страсбурге/Келе 2009, которые прошли только при участии стран – членов. Поэтому нынешний саммит Альянса после избрания нового президента в США достаточно ожидаемо может проходить именно в "узком кругу" государств-членов НАТО. Мы не исключаем, что принятое позавчера в Штаб-квартире НАТО решение может быть не окончательным – за время, оставшееся до саммита, союзники имеют возможность его пересмотреть", – отметил Жовква.

По словам представителя Офиса президента, одним из вопросов, которые будут внесены в повестку дня саммита НАТО, ожидаемо станет тема Украины.

"Главным для нас является содержательное наполнение Саммита 14 июня. Здесь мы можем быть уверены, что тема Украины будет обязательно обсуждена. В этом нас уверяли все наши ближайшие партнеры-НАТО – и США, и Канада, и Германия, и Франция, и Польша", – подчеркнул чиновник.

Вместе с тем, он подчеркнул, что украинская власть работает над тем, чтобы интересы Украины при этом были учтены максимально полно.

"Что касается возможных решений саммита, в том числе, по Украине, то они будут зафиксированы в его общем итоговом документе. Работа над таким документом продолжается. Мы продолжаем переговоры с нашими партнерами, чтобы обеспечить учет интересов Украины в итоговом решении Альянса", – резюмировал Жовква.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 7 мая стало известно, что Украину не пригласили на саммит НАТО в июне. Об этом сообщил украинский журналист Игорь Соловей. При этом, по заявлениям ОП, США полностью поддержали получение Украиной ПДЧ в НАТО.