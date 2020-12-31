У Зеленского отчитались, как коронавирус 'ударил' по Украине

В Офисе президента заявили, что даже самые мощные страны оказались не готовы к пандемии COVID-19, поэтому общие решения о введении карантина в Украине были правильными.

Об этом в своей колонке на LIGA.net написал руководитель ОПУ Андрей Ермак. Он заявил, что работа властей в этом направлении не останавливалась и сейчас продолжается.

"Расчеты показывают: удалось избежать масштабной трагедии – без жесткого карантина весной и адаптивного летом количество смертей от COVID-19 в Украине до конца года могло составлять 125-145 тысяч", – убежден политик.

Он отметил, что на сегодня в стране меньшая относительная смертность от коронавируса по сравнению с Британией, Францией или Италией.

Также добавил, что в Украине пандемия проявила также обратную сторону децентрализации. В частности, по его словам, уровень политической ответственности и менеджмента на местах не всегда соответствовал уровню переданных полномочий и финансов.

"Несмотря на мировой кризис, падение украинской экономики 2020 года составляет почти 5%. Это точно лучший результат, чем прогнозировали нам ученые и показывают многие другие страны", – отметил глава ОПУ и привел прогнозы Еврокомиссии: в 2020-м экономика еврозоны сократится на 7,8% (несмотря на огромные экономические стимулы).

Ермак добавил, что несмотря на мировой кризис Украина сохраняет макроэкономическую стабильность и вовремя выплачивает долги. А ще, как бы ни критиковали президентские программы "Велике будівництво", дешевого кредитования и другие меры поддержки экономики, "именно они помогли смягчить экономическое падение" при пандемии.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в странах Европы начали массово вводить локдаун накануне новогодних и рождественских праздников. За рубежом понимают, что это необходимые меры по сдерживанию пандемии COVID-19, а власть Украины не осознает этого.