У Зеленского назвали разговор с Байденом "невероятным": стоим плечом к плечу

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель назвала разговор Владимира Зеленского с американским главой Джо Байденом невероятным.

Соответствующее сообщение появилось на Twitter-странице Мендель в пятницу, 2 апреля. Отметим, что текст пресс-секретарь Зеленского написала на английском языке.

Она также поделилась комментарием украинского президента о переговорах с Байденом.

"Мы стоим плечом к плечу, когда речь идет о сохранении наших демократий", – написал в Twitter Зеленский.

"Моя приверженность к трансформации Украины, повышению прозрачности и достижению мира – сильна", – добавил глава страны.

Он также заявил, что американское партнерство имеет решающее значение для украинцев.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в пятницу, 2 апреля, состоялся первый телефонный разговор президентов Украины и США Зеленского и Байдена. Он длился около 50 минут.

В Белом доме также обнародовали подробности переговоров между двумя президентами. В сообщении сказано, что Байден подтвердил поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед агрессией России на Донбассе и в Крыму.