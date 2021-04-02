У Зеленського назвали розмову з Байденом "неймовірною": стоїмо пліч-о-пліч

Дар'я Дурова Політика 18:30, 2.04.2021 Оновлено: 18:53, 2.04.2021

Прессекретарка президента України Юлія Мендель назвала розмову Володимира Зеленського з американським главою Джо Байденом неймовірною.

Відповідне повідомлення з'явилося на Twitter-сторінці Мендель у п'ятницю, 2 квітня. Зазначимо, що текст прессекретарка Зеленського написала англійською мовою.

Вона також поділилася коментарем українського президента про переговори з Байденом.

"Ми стоїмо пліч-о-пліч, коли йдеться про збереження наших демократій", – написав у Twitter Зеленський.

"Моя прихильність до трансформації України, підвищення прозорості та досягнення миру – сильна", – додав глава держави.

Він також заявив, що американське партнерство має вирішальне значення для українців.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, у п'ятницю, 2 квітня, відбулася перша телефонна розмова президентів України та США Зеленського і Байдена. Вона тривала близько 50 хвилин.

У Білому домі також оприлюднили подробиці переговорів між двома президентами. У повідомленні вказано, що Байден підтвердив підтримку США суверенітету й територіальної цілісності України перед агресією Росії на Донбасі та в Криму.

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