У Тарана отказались увольнять заместителей, отправленных в отставку Кабмином – СМИ

Уволенные Кабинетом министров Украины заместители министра обороны Игорь Халимон и Игорь Старобинский получили новые должности в министерстве. Они оба назначены советниками Патронатной службы Минобороны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на свои источники. При этом Государственное бюро расследований ведет уголовные дела против Халимона по подозрению в коррупции и хищении государственных средств в особо крупных размерах. В рамках этих дел в ведомстве были проведены обыски.

Халимон и Старобинский заступили на должности советников министра Андрея Тарана, согласно приказу госсекретаря МОУ, 23 июля.

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"Оба получили неплохие оклады – 12 402 грн с возможностью получения надбавок за выслугу лет в государственных органах", – говорится в сообщении.

Напомним, всего Кабмин уволил троих заместителей главы Минобороны – Халимона, Старобинского и Александра Миронюка.

Как сообщал OBOZREVATEL, правоохранители разоблачили в Одессе сотрудника Министерства обороны, который вместе с сообщником пытался завладеть 1 миллионом долларов. За указанную сумму злоумышленники обещали передать в пользование землю для строительства жилья военнослужащим.