У Путина заявили о 'позитивных сигналах' встречи Зеленского с Макроном

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков увидел "позитивные сигналы" после встречи президента Украины Владимира Зеленского с французским лидером Эммануэлем Макроном. В частности, касательно вопроса Минских соглашений.

Об этом сообщает российское информагентство "Интерфакс". Однако, по словам Пескова, Кремль не услышал о готовности Украины выполнить то, что якобы давно нужно было сделать.

"По тому, что было сказано на пресс-конференции, - там были позитивные сигналы о том, что решение в Украине может быть исключительно на базе реализации Минских соглашений, что верно. С другой стороны, мы не услышали каких-либо слов от президента Зеленского о том, что они готовы быстро заняться тем, чтобы выполнить то, что давным-давно должно было быть выполнено со стороны Киева", — сказал он.

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Песков также добавил, что президент РФ Владимир Путин и Макрон после визита последнего в Киев еще не созванивались.

Как сообщал OBOZREVATEL, страны Запада продолжают дипломатический марафон, пытаясь предотвратить вторжение российских войск в Украину. Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник провел почти шестичасовые переговоры с Владимиром Путиным в Москве, а день спустя прилетел в Киев для встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским. О чем говорили политики и к каким результатам приведут их переговоры – читайте в материале OBOZREVATEL.

После долгого разговора с президентом РФ Макрон заявил, что предложил России некие шаги навстречу, которые, вероятно, позволят найти дипломатическое решение конфликта. О каких именно шагах идет речь – политик не сообщил. Однако он отметил, что следующие дни будут решающими.

Путин и Макрон договорились, что Россия не будет предпринимать новых "военных инициатив" по Украине. Также будет продолжен диалог о развертывании российских войск.

Иностранные эксперты разошлись в оценках этих событий. Одни назвали их надеждой на скорую деэскалацию, другие же считают, что никаких принципиальных прорывов не произошло. Что еще западные издания пишут о переговорах – читайте в подборке OBOZREVATEL.