У Путина заговорили о переходе "красной черты" на Донбассе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что его страна якобы опасается перехода "красной черты" из-за эскалации на Донбассе.

При этом ответственность за это он возложил на Украину, а не контролируемых Москвой террористов "Л/ДНР". Как передает пропагандистское издание ТАСС, спикер Владимира Путина намекнул, что страна-агрессор готова реагировать на обострение на фронте.

"Это потребует дополнительного анализа перед тем, как будут приниматься необходимые решения", – сказал Песков, уточнив, что под "красной чертой" он подразумевает возобновление полноформатных боевых действий.

Примечательно, что пресс-секретарь российского президента традиционно беспочвенно обвинил Украину в разжигании "полноценной гражданской войны" и обстрелах. Что касается России, которая на самом деле стоит за новым обострением на востоке, то ее репутацию Песков попытался обелить. Так, он заявил, что Москва якобы оказывает влияние на главарей "Л/ДНР" для поддержки перемирия.

"Мы действительно с глубокой озабоченностью наблюдаем за растущей напряженностью на линии соприкосновения, мы фиксируем все чаще и чаще обстрелы территории Донбасса. Мы фиксируем вход украинских военных в те зоны, где они не должны быть после завершения разведения", – высказался Песков.

Кроме того, он потребовал от Украины выполнения договоренностей в рамках ТКГ, а также условий Минских соглашений.

"Рассчитываем, что все наши партнеры по минской четверке тоже будут обращать внимание на рост напряженности на линии соприкосновения и использовать свое влияние с тем, чтобы не дать этой эскалации перейти через опасную черту", – резюмировал спикер Путина.

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