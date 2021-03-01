У Путина ответили Байдену на заявление о Крыме

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на слова президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена о непризнании оккупации Крыма. Спикер главы страны-агрессора заявил, что таковой якобы вообще не было.

Как пишет Интерфакс, позицию Кремля Песков озвучил во время общения с журналистами. По его мнению, агрессия Российской Федерации на украинском полуострове якобы вписывалась в законные рамки.

"Признать оккупацию Крыма действительно невозможно, никто об оккупации Крыма не говорит, потому что ее не было. Было "воссоединение" Крыма с Россией в строгом соответствии с нормами международного права", – высказался пресс-секретарь Владимира Путина.

Напомним, 26 февраля, в седьмую годовщину оккупации Крыма Россией, Байден заявил, что его страна никогда не признает совершенного Москвой преступления и будет противостоять агрессии РФ.

"США продолжают поддерживать Украину и ее союзников и партнеров сегодня, как и с самого начала этого конфликта. В эту мрачную годовщину мы подтверждаем простую истину: Крым – это Украина", – сказал американский президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер крымскотатарского народа, нардеп от "Европейской солидарности" Мустафа Джемилев заявил о серьезных основаниях ожидать, что Байден примет участие в международном саммите "Крымская платформа", который запланирован на 23 августа.