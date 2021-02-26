Байден: Крым – это Украина, США никогда не признают аннексию

США никогда не признавали и не признают аннексию Крыма Россией и будут вместе с Украиной противостоять агрессии Российской Федерации.

Об сказано в заявлении президента США Джо Байдена по случаю годовщины оккупации Крыма, опубликованном в пятницу, 26 февраля, на сайте Белого дома.

"Соединенные Штаты продолжают поддерживать Украину и ее союзников и партнеров сегодня, как и с самого начала этого конфликта. В эту мрачную годовщину мы подтверждаем простую истину: Крым – это Украина", – сказал Байден.

Президент добавил, что оккупацией Крыма Россия нарушила международное право, по которому взаимодействуют все современные страны, а также суверенитет и территориальную целостность Украины.

По словам Байдена, США продолжат добиваться привлечения РФ к ответственности за ее злоупотребления и агрессию в Украине. Упомянул он также и события Революции Достоинства, отметив, что Америка поддерживает всех, кто стремится к мирному и демократическому будущему.

"Мы также продолжим чтить мужество и надежду Революции Достоинства, в которой украинский народ столкнулся с огнем снайперов и спецназовцами на Майдане и потребовал нового начала для своей страны", – заявил президент США.

Напомним, представитель РФ в ОБСЕ заявил, что оккупированные Россией Крым и Севастополь никогда не вернутся в состав Украины и навсегда останутся частью РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что быстрые действия и целеустремленность являются ключевыми моментами, которые позволят администрации президента США Джо Байдена быть эффективной в отношениях со страной-агрессором Россией.