У Путина отреагировали на слова Байдена о перспективах членства Украины в НАТО

В Кремле отметили, что президент США Джо Байден озвучил новую позицию по возможному вступлению Украины в НАТО. Ранее таких заявлений якобы не делалось.

Как сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире Первого канала, это высказывание можно расценить как "новый элемент".

"Ранее таких заявлений не делалось. В Москве мы обратили на него внимание в полном объеме", – подчеркнул он.

На вопрос о том, будет ли Владимир Путин во время переговоров с Байденом в Женеве очерчивать "красные линии" по этому вопросу, Песков ответил, что тот при необходимости "четко обозначит" позицию РФ.

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По его словам, Путин всегда четок в изложении "красных линий" для России.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 июня Байден не исключил возможность вступления Украины в НАТО несмотря на войну на Донбассе. Он сказал, что страна получит план по членству (ПДЧ), если будет соответствовать критериям.

Ранее в итоговой декларации саммита Организации Северо-атлантического договора заявили: решение Бухарестского саммита НАТО от 2008 года о будущем членстве Украины в Альянсе в силе, но для Киева главное – и в дальнейшем продвигать важные для страны реформы.

Государству также нужно полностью использовать уже имеющиеся у него инструменты для достижения членства.

В ответ президент Владимир Зеленский отметил, что таким образом лидеры НАТО подтвердили, что Украина станет членом Альянса.