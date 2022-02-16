Обращение депутатов Государственной Думы к президенту Владимиру Путину с призывом признать "независимость" так называемых "народных республик" Донбасса демонстрирует, что теперь идею признания российский президент будет использовать в качестве еще одного рычага давления на Запад и Украину.

Не случайно документ был одобрен как раз в тот день, когда в российской столице находился федеральный канцлер Олаф Шольц. На пресс-конференции с канцлером Путин выглядел как настоящий "миротворец", который не идет на признание "народных республик" даже вопреки российскому "общественному мнению". Хотя даже самому далекому от политики россиянину известно, что Государственная Дума выражает только "общественное мнение" самого Путина, пишет Виталий Портников для espreso.tv.

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История с "признанием" республик открывает перед Путиным новые возможности для шантажа. Он может не признавать республики - а в ответ требовать от Запада давить на Киев. Он может обменивать признание на изменения в украинской Конституции - при этом никаких территорий он Украине, конечно же, не вернет, на это и рассчитывать не стоит. Наконец, в критический момент он может и признать "ЛДНР". Но это обязательно будет момент эскалации, это не будет просто так.

Стоит напомнить, что "независимость" Абхазии и Южной Осетии Россия признала после нападения на Грузию. И после того, как была оккупирована уже вся территория грузинских автономий, даже та, которая до 2008 года находилась под контролем Тбилиси. В случае с "республиками" все может быть ровно также: они попытаются "восстановить территориальную целостность", а Россия их прикроет. И признает.

Но даже после этого - о чем не стоит забывать - оккупированные территории не уйдут из украинской политической повестки. Потому что будут использоваться для генерирования кризисов и обстрелов свободной территории Украины. Даже после признания. Это не будет как с Крымом, где за все отвечает Москва. Напротив, все провокации в Кремле будут связывать с "конфликтом Украины и ее соседей" и продолжать навязывать собственную "посредническую роль" в этом конфликте.