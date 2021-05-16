У Путина еще не придумали, как реагировать на дело Медведчука, – российский политолог

Кремль размышляет над тем, как отреагировать на судебный процесс в отношении народного депутата Украины из партии "ОПЗЖ" Виктора Медведчука. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что они "хотели бы убедиться, что за этим делом не стоит какое-то преследование по политическим мотивам".

Такое заявление свидетельствует о том, что Кремль пока не принял решение по этой ситуации. Такое мнение озвучил российский политолог Дмитрий Орешкин изданию "Апостроф".

"Кремль устами Пескова дает понять, что он пока не принял решение, как реагировать на ситуацию с Медведчуком. Потому что все плохое, что он смог сделать с Украиной, он уже сделал. Попыткой наказать за закрытие "медведчуковских" каналов была эскалация у границ. Но Украина не испугалась, Европа тоже. Вместо этого Зеленский сделал следующий шаг по Медведчуку", – отметил Орешкин.

По его словам, Кремлю надо работать с украинским населением, которое ориентировано на Россию, что они раньше делали с помощью телеканалов Медведчука. Но они думали, что в Украине не будут трогать его СМИ и после их закрытия они не нашли чем ответить.

"В Украине есть 9-10 миллионов человек, которые ориентированы больше на Россию, чем на Украину. Хотя они постепенно перестраиваются под действием пропаганды и жизненных обстоятельств и не является уже четко пропутинским электоратом, но все равно ими надо заниматься, их надо как-то "окучивать" . И с точки зрения Кремля, его окучивал господин Медведчук с помощью телевидения", – сказал политолог.

Как сообщал OBOZREVATEL, Юрий Бутусов считает, что Россия может организовать побег или эвакуацию Медведчука.