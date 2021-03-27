Указ об увольнении Тупицкого: у Зеленского готовы к обжалованию документа в суде

Антонина Карташева Политика 12:30, 27.03.2021 Обновлено: 13:06, 27.03.2021

Есть высокая вероятность, что Александр Тупицкий будет оспаривать в суде указ президента Украины Владимира Зеленского о его увольнении с должности судьи Конституционного Суда Украины.

Об этом в коменатри OBOZREVATEL рассказал представитель президента в КСУ, нардеп от "Слуги народа" Федор Вениславский.

"Абсолютно правильным является указ президента. Я думаю, что Тупицкий, конечно, будет пытаться обжаловать указ, потому что это гарантированное Конституцией право для каждого гражданина. Если кто-то знает, что его права нарушают он должен идти в суд и отстаивать свои права. Вероятность того , что он обжалует, я думаю, что очень высокая. Но будем смотреть каким образом суд решит этот вопрос", – сказал Вениславский.

Как сообщал OBOZREVATEL :

  • Президент Украины Владимир Зеленский отменил указы о назначении Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями Конституционного Суда Украины.

  • В "Слуге народа" решение действующего главы государства считают правильным и законным. Среди аргументов – не надо было Тупицкому покупать землю в оккупированном Крыму.

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