Указ про звільнення Тупицького: у Зеленського готові до оскарження документа в суді

Є висока ймовірність, що Олександр Тупицький буде оскаржувати в суді указ президента України Володимира Зеленського щодо його звільнення з посади судді Конституційного Суду України.

Про це в коменатрі OBOZREVATEL розповів представник президента в КСУ, нардеп від "Слуги народу" Федір Веніславський.

"Абсолютно правильним є указ президента. Я думаю, що Тупицький, звичайно, буде намагатися оскаржити указ, тому що це гарантоване Конституцією право для кожного громадянина. Якщо хтось знає, що його права порушують він має йти до суду і відстоювати свої права. Ймовірність того, що він оскаржить, я думаю, що дуже висока. Але будемо дивитися яким чином суд вирішить це питання", – сказав Веніславський.

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