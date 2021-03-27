Указ про звільнення Тупицького: у Зеленського готові до оскарження документа в суді

Антоніна Карташева Політика 12:30, 27.03.2021 Оновлено: 13:06, 27.03.2021

Є висока ймовірність, що Олександр Тупицький буде оскаржувати в суді указ президента України Володимира Зеленського щодо його звільнення з посади судді Конституційного Суду України.

Про це в коменатрі OBOZREVATEL розповів представник президента в КСУ, нардеп від "Слуги народу" Федір Веніславський.

"Абсолютно правильним є указ президента. Я думаю, що Тупицький, звичайно, буде намагатися оскаржити указ, тому що це гарантоване Конституцією право для кожного громадянина. Якщо хтось знає, що його права порушують він має йти до суду і відстоювати свої права. Ймовірність того, що він оскаржить, я думаю, що дуже висока. Але будемо дивитися яким чином суд вирішить це питання", – сказав Веніславський.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Президент України Володимир Зеленський скасував укази про призначення Олександра Тупицького і Олександра Касмінінасуддями Конституційного Суду України.

  • У "Слузі народу" рішення діючого глави держави вважають правильним і законним. Серед аргументів – не треба було Тупицькому купувати землю в окупованому Криму.

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