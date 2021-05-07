У Порошенко призвали украинцев 8 мая почтить память жертв Второй мировой: не 'можем повторить', а никогда снова!

В партии "Европейская солидарность" призвали украинцев в субботу, 8 мая, в День памяти и примирения почтить воинов, которые приближали победу в 1945 году.

Мероприятие состоится в "Мемориальном комплексе "Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне" в Киеве, сообщили на сайте политсилы. Оно начнется в 22:15.

"Призываем всех прийти и помолиться за тех, кто сегодня держит над нами небо на Востоке. Помним. Побеждаем. Слава Украине!" – сказано в сообщении "Евросолидарности".

В политсиле напомнили, что 8 мая в Украине, как и во всей Европе – это День скорби по жертвам самой кровавой войны в истории человечества. С 65 млн погибших во Второй мировой войне, 8-10 млн – украинцы, поэтому наша страна в полной мере ощутила на себе последствия господства как нацистского, так и советского режимов.

"Не "можем повторить", а никогда снова! В 2015 году Украина на государственном уровне отказалась от российско-советской традиции помпезного празднования Дня Победы и наконец дистанцировалась от кремлевского "победобесия", – добавили в "ЕС".