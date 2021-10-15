У Порошенко пообещали взять на контроль долги по выплатам военным

"Европейская Солидарность" пообещала промониторить погашения долгов перед ВСУ. Об этом заявила народный депутат Ирина Геращенко, сообщается на сайте "ЕС".

Впервые с 2014 года военным перестали вовремя выплачивать компенсации за съем жилья, вещественные, другие социальные выплаты.

""Вы все врете" – полгода кричала нам власть на всех эфирах, когда с весны мы подняли вопрос задолженности перед ВСУ", – отмечает Ирина Геращенко.

""Никакой задолженности перед армией нет" – на зеленом глазу с высокой трибуны в парламенте "отчитывался" премьер Шмыгаль, отвечая на вопрос "Европейской Солидарности". Под аплодисменты "слуг"", - продолжает нардеп.

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""Оппозиция, как вы смеете критиковать президента" – возмущались "слуги", когда в каждом выступлении мы говорили, что Верховный главнокомандующий забыл про армию. Ибо при нем впервые возникли эти задолженности, и уже три года заморожены зарплаты военным", – напомнила Геращенко.

И вот на День защитников и защитниц Украины, добавляет народный депутат, на сайте ОП "появился" указ президента с требованием немедленной выплаты долгов ВСУ.

"Так о каких долгах идет речь, как их "не было, придумала "Европейская Солидарность", Геращенко, "вы все врете"...? К сожалению, власть продолжает публично врать, когда говорит, что в бюджете на следующий год увеличено финансирование армии... Выросли расходы на безопасность, включающие в себя щедрое финансирование МВД, ГБР, СБУ, прокуратуры. Все расходы на оборону заморожены ", – отмечает политик.

Геращенко добавила, что уже и сами военные чиновники признают, что долги этого года достигают 3 млрд грн, потребности армии – больше 7 млрд.

"Но когда оппозиция об этом каждый день говорит, то даже некоторые либеральные интернет-СМИ пишут, что, мол, "ЕС" следует прекратить критику власти. Хотя на самом деле мы озвучиваем разве что 10 часть того, что слышим в армии и от людей", – говорит политик.

"Не удивляет, что власть о потребностях армии не знает. Они были там раз, с пиар-вояжем год назад, накануне местных выборов. Трудно представить уровень лжи и безответственности власти, если бы не было нашей команды, единственной, которая ежедневно напоминает власти об их обязанности", – подчеркнула нардеп.

"А относительно долгов перед ВСУ, то мы жестко промониторим, чтобы все они были погашены. Ибо цену обещаний власти и ее указов все знают...", – подытожила Ирина Геращенко.

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