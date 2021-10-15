Порошенко рассказал о своих поездках на фронт: цель была оценить риски и угрозы

В программе "Тайны войны" на 5 канале лидер партии "Европейская Солидарность", пятый президент Петр Порошенко рассказал, о чем он говорил во время многочисленных поездок на фронт с бойцами, сообщается на сайте "Европейской Солидарности".

"Очень важно, что этот диалог должен был быть честным и доверительным. Там не может быть никакого пафоса, никаких видосиков, никаких постановок. Там, на фронте, люди очень быстро чувствуют фальшь", – говорит пятый президент.

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"Цель была, во-первых, оценить риски и угрозы. Своими глазами убедиться и проверить данные разведки, данные руководства Вооруженных сил Украины. Второе – почувствовать моральный дух", – объясняет Петр Порошенко.

"Очень важно, чтобы личный состав Вооруженных сил, подразделений ВСУ был замотивированным, и ребята бы доверяли друг другу – что тот, кто стоит рядом, он точно не убежит, не сдаст. И это нам удалось сформировать" – отмечает Порошенко.

"Ты должен решать определенные простые, но необходимые проблемы людей, находящихся на фронте. И поэтому было очень важно запустить вещественную реформу, реформу армейского питания, медицинскую реформу. У нас же не было аптечек, не было кровоостанавливающих средств. У нас не было автомобилей эвакуации с передней линии. Не было ничего", – напомнил пятый президент.

"Этот разговор должен быть искренним. Кстати, никаких там разносолов, никаких алкогольных напитков, когда мы приезжали – ничего этого не было. Это была искренность отношений защитников Отечества. Этому способствовало очень много вещей, которые мы вводили в Вооруженных силах. В том числе и 14 октября – День защитника Украины", – отметил Петр Порошенко.

Напомним, как сообщал OBOZREVATEL, Порошенко принял участие в тактических сборах ветеранов и предупредил власти о "красных линиях".