У оккупантов уже почти закончились резервы, набирать в армию начали склонных к алкоголизму и наркомании лиц – Генштаб

У российских оккупантов возникли проблемы с наличием квалифицированных кадров, чтобы с их помощью восполнить потери в Украине. Они уже начали привлекать лиц, которые склонны к алкоголизму и наркомании.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ на утро 26 марта. Кроме того, в России ожидаются серьезные проблемы с весенним призывом.

На отдельных направлениях враг не оставляет попыток ведения штурмовых действий , совершает авиационные налеты и пытается нанести огневое поражение отдельным подразделениям Вооруженных сил Украины, но успеха не имеет .

Оккупанты продолжают принимать меры с целью восстановления боеспособности своих подразделений, пополнения боеприпасов и горюче-смазочных материалов с целью подготовки к возобновлению наступательных действий. При комплектовании подразделений, имеющих существенные потери при ведении боевых действий с силами обороны, вследствие нехватки квалифицированных кадров, противник осуществляет комплектование личным составом с низкими моральными качествами и лицами склонными к злоупотреблению наркотическими веществами и алкоголем.

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Враг осуществил развертывание практически всех подразделений Росгвардии , которые дислоцировались на временно оккупированной территории АР Крым и отдельных районах Херсонской, Запорожской и Донецкой областей, с целью подавления сопротивления жителей Херсона, Геническа, Бердянска и в отдельных районах города Мариуполя.

Оккупанты пытаются активизировать деятельность диверсионно-разведывательных групп на территории Киева с целью дестабилизации общественно-политической обстановки, нарушения системы государственного и военного управления. Это объясняется неспособностью быстро восполнить потери, осуществить надлежащую перегруппировку и применение войск для поддержки необходимого темпа ведения боевых действий и достижения конечной цели войны.

С учетом высокого уровня безвозвратных и санитарных потерь Вооруженных сил РФ и вовлечения в боевые действия военнослужащих срочной службы, проведение весенней призывной кампании 2022 года, которая начинается 1 апреля этого года, может стать проблемной . К тому же, просматривается тенденция резкого понижения количества контрактников по отношению к срочной службе .

Таким образом, ухудшение социальной составляющей в результате международных санкций и потери в ходе войны в ближайшие недели вероятно обострят проблему комплектования российского войска качественным персоналом. Кроме того, техника поступающая из складов хранения и арсеналов в оккупационные подразделения, пытающиеся восстановить боеспособность, находится в неудовлетворительном техническом состоянии из-за небрежной предварительной эксплуатации и длительного хранения.

Группировка сил обороны Украины продолжает вести оборонную операцию на определенных направлениях , проводит стабилизационную операцию, выполняет задачи территориальной обороны.

Так, группировка сил и средств обороны Киева продолжает отражение наступления противника , нанесение ему огневого поражения и удержание ранее определенных оборонительных рубежей.

На Донецком и Луганском направлениях группировкой Объединенных сил отражены все вражеские атаки и нанесены существенные потери российским захватчикам. Украинскими воинами уничтожены 8 танков, 17 единиц бронированной и 11 единиц автомобильной техники противника . Потери захватчиков в живой силе составили около 170 человек. Подразделениями противовоздушной обороны сбиты 3 самолета и 3 БПЛА врага.

Группировка Воздушных сил ВСУ за предыдущие сутки уничтожила 12 воздушных целей врага (3 самолета, 3 БПЛА, вертолет и 5 крылатых ракет). Ударная авиация под прикрытием истребителей нанесла сокрушительные ракетно-бомбовые удары по колоннам техники и скоплениям войск оккупантов.

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