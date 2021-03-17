У нардепа от 'Голоса' задымился пульт во время голосования в Раде. Видео

В среду, 17 марта, у народного депутата от фракции "Голос" Леси Василенко задымился пульт для голосования.

Видео с инцидентом опубликовал у себя в Телеграм-канале ее коллега по партии Ярослав Железняк.

Нардеп из "Слуги народа" Дмитрий Гурин в Facebook написал, что ЧП произошло на рассмотрении правок к законопроекту №2194 о передаче государственных земель общинам.

"Технические работники Рады отработали со скоростью замены колес на пит-стопе", – отметил он.

Из-за такого происшествия в парламенте был объявлен перерыв на 15 минут.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Верховной Раде народные депутаты массово нарушают карантин, но их не могут штрафовать.