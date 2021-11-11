Администрация Байдена предупредила Россию о последствиях любой возрастающей угрозы безопасности Украины из-за "необычной военной активности" у ее границ. Об этом сообщила помощник госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Карен Донфрид. Одним из вариантов помощи Украине является размещение американского вооружения на её территории.

Для справки. Карен Донфрид была членом делегации США во главе с директором ЦРУ Уильямом Бернсом, которая посетила Кремль на прошлой неделе и лично передала это послание чиновникам Путина. Покинув Москву, Донфрид поехала в Киев, чтобы проинформировать власти Украины о встречах в РФ.

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Интересный момент. В то время, как помощник госсекретаря находилась в украинской столице, в ОПУ заявляли об отсутствии признаков наращивания военной угрозы с Востока. К тому же, скрыли от общественности повестку дня пребывания Донфрид в Киеве и её встречу с Зеленским.

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Гарант боится нервировать Москву? Гарант никак не просушит кофту после этой встречи? Или есть ещё какие-то причины?