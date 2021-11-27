У Байдена могут ограничить военную помощь Украине, чтобы не 'провоцировать' Москву – The Wall Street Journal

В Соединенных Штатах Америки рассматривают различные варианты того, как снизить напряжение на границе между Украиной и Российской Федерацией. В частности, в Белом доме допускают ограничение военной помощи Украине.

Как сообщает газета The Wall Street Journal, среди представителей американской власти идет серьезная дискуссия по поводу решения сложившейся на российско-украинской границе ситуации. В частности, Пентагон выступает за расширение военной помощи Украине, в то время как у президента Джо Байдена придерживаются другой точки зрения и не хотят "провоцировать" Кремль.

Представители НАТО и Государственного департамента считают, что агрессивное поведение Москвы может остановить еще большая поддержка Украины. В Белом доме выступают за ограничение помощи и уменьшения количества учений США в Европе. У Байдена считают, что именно такой путь приведет к снижению риска конфронтации с Россией.

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Стоит отметить, что несмотря на разные точки зрения американскую власть настораживает угрожающий характер действий Российской Федерации на границе с Украиной.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сенаторы Жанна Шахин и Роб Портман призвали увеличить финансирование Пентагона для вооружения Украины еще на 50 миллионов долларов в рамках ежегодного законодательства в области оборонной политики. Такое предложение политики выразили на фоне увеличения количества российских войск вдоль границы Украины.

К слову, в России заявили, что военная помощь США Украине, а также возможная отправка военных советников западных стран "нагнетает обстановку на линии соприкосновения" на Донбассе.

Напомним, 22 ноября в Черное море вошел американский сухогруз Ocean Grand. На нем размещены катера типа Island для Военно-морских сил Вооруженных сил Украины. Island являются патрульными быстроходными катерами, которые предназначены для береговой охраны. Их также используют для поисково-спасательных операций в прибрежных водах.