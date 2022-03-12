Тюрьма под открытым небом. Россия системно набрасывает удавку на свободу слова в оккупированном Крыму с 2014 года. И теперь эту удавка с помощью российских танков, бомбардировок мирных городов, токсичной дезинформации и оккупационных эскадронов пытаются набросить на всю Украину.

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19 років за журналістську роботу. Ганебний вирок у ганебній державі. Кримського громадянського журналіста Ремзі Бекірова 10 березня суд у Ростові засудив до неймовірно тривалого терміну покарання.

Національна спілка журналістів України засуджує репресії окупаційної влади в Криму та ганебні судилища над громадянськими журналістами й висловлює солідарність із політичними в’язнями в їхній справедливій боротьбі за права кримськотатарського народу. Висловлюємо повну солідарність Ремзі Бекірову та його родині. Тримайтеся, дорогі!!!!

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“Насправді свободи позбавили не лише самих журналістів, а й їхні сім’ї. Ми ніби у в’язниці просто неба. Наші діти – це нове покоління, яке зростає з жагою справедливості. Уже із п’яти років вони думають про те, що на них чекає, коли вони виростуть. Мої діти неодноразово говорили про те, що хочуть стати журналістами, як їхній батько, висвітлювати репресії. Це нове покоління з новим поглядом на світ”, – сказала Халіде Бекірова, коли у грудні минулого року відвідувала НСЖУ у Києві.

Вона додала, що її донька вже у п’ятирічному віці уявляла себе журналісткою та постійно брала в мами “інтерв’ю”. А старший син, якому 12 років, уже серйозно замислюється над тим, щоб у соцмережах транслювати події із судових засідань у Криму.

Громадянські журналісти важливі!