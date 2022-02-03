Турция заявила, что не прекратит продажи оружия Украине, несмотря на позицию РФ

Администрация президента Турции Реджепа Эрдогана заявила, что Анкара продолжит поставки оружия в Украину на фоне высокой вероятности полномасштабного вторжения российских войск. В Кремле подобная позиция вызвала упрек, но Белый дворец остается непреклонен.

Об этом изданию Bloomberg заявил глава Управления по связям с общественностью Фахреттин Алтун. В перечень оружия, открытого для дальнейшей торговли с Киевом Турция предусматривает внести и дополнительные беспилотные летательные аппараты.

Подобные соглашения будут обсуждаться президентами обеих стран во время официального визита Эрдогана в Украину для встречи с Владимиром Зеленским. Турецкий лидер намерен оказать любое содействие, чтобы не допустить новой эскалации со стороны России и надеется, что его страна станет надежной площадкой для проведения двухсторонних переговоров.

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Ранее Эрдоган резко обратился к президенту России Владимиру Путину, подчеркнув, какую позицию займет Турция в случае атаки ВС РФ на Украину. Он пояснил, что страны НАТО в этом вопросе солидарны и Анкара отклоняться от этой повестки не станет.

Как сообщал OBOZREVATEL, США вместе с Североатлантическим Альянсом ответили на требования России о предоставлении "гарантий безопасности". В своем официальном письме Блок окончательно подтвердил право Украины и других независимых государств вступать в состав НАТО.