Турция призвала Украину и Россию договориться мирным путем

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским заявил о желании, чтобы Украина и Россия разрешили разногласия мирным путем.

Об этом сообщает ANADOLU AGENCY. По его словам, это необходимо для обеспечения мира и безопасности в регионе.

"Анкара выступает за скорейшее мирное разрешение разногласий между Россией и Украиной путем переговоров", – сообщил президент Турции.

Также турецкий лидер привлек внимание к усилившейся в последнее время критике политики Анкары со стороны Запада.

"Политики, не оправдавшие себя во внешней политике и ставящие личные амбиции выше занимаемой должности, пытаются скрыть эти недостатки, нападая на меня и мусульман", – отметил Эрдоган.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина готова к открытому боевого наступления со стороны России, но ВС РФ тоже понесут очень большие потери. Также стране-агрессору грозят санкции со стороны других государств.