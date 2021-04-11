Туреччина закликала Україну і Росію домовитися мирним шляхом

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган після зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським заявив про бажання, щоб Україна і Росія вирішили всі розбіжності мирним шляхом.

Про це повідомляє ANADOLU AGENCY. За його словами, це необхідно для забезпечення миру і безпеки в регіоні.

"Анкара виступає за якнайшвидше мирне вирішення розбіжностей між Росією і Україною шляхом переговорів", – повідомив президент Туреччини.

Також турецький лідер привернув увагу до поселоної останнім часом критики політики Анкари з боку Заходу.

"Політики, які не виправдали себе у зовнішній політиці і ставлять особисті амбіції вище займаної посади, намагаються приховати ці недоліки, нападаючи на мене і мусульман", – зазначив Ердоган.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна готова до відкритого бойового наступу з боку Росії, але ЗС РФ теж понесуть дуже великі втрати. Також країні-агресору загрожують санкції з боку інших держав.