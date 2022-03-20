Турция может отправить Украине С-400 в обмен на снятие санкций – Пентагон

Соединенные Штаты Америки сейчас ведут переговоры с Турцией по поводу отправки Украине зенитных ракетных систем С-400 "Триумф". В обмен на это Анкара сможет вернуться в американскую программу производства истребителей пятого поколения F-35.

Кроме того, если Турция передаст Украине С-400, с нее снимут санкции. Об этом сообщает Sky News Arabia, ссылаясь на официального представителя Пентагона.

Ранее Словакия начала подготовку к передаче Украине своих систем С-300. В обмен на это Братислава уже получила первую партию американских систем противовоздушной обороны Patriot. Ее развернут в стране уже в ближайшее время.

Отмечается, что страны НАТО таким образом решили усилить свою защиту из-за агрессии России против нашего государства.

Видео дня

Напомним, что Россия и Турция еще в 2017 году заключили контракт на поставку Москвой Анкаре ЗРС С-400. Тогда Турция первой из стран НАТО приобрела у России эти системы.

Как сообщал OBOZREVATEL, США якобы рассматривают возможность предоставления Украине новой партии современного вооружения. Оно поможет Вооруженным силам Украины в борьбе против оккупантов из России.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZREVATEL. Не ведитесь на фейки!