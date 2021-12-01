Турчинов призвал демократическую оппозицию объединиться ради защиты страны

Для того чтобы навести порядок в Украине и защитить ее, необходимо главное – единение нации. Действующую власть нужно полностью перезагрузить и избрать новый парламент.

Об этом во время акции протеста на Майдане Независимости, которая проходила 1 декабря, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны в 2014-2019 годах Александр Турчинов. По его словам, политики до сих пор не поняли, что "договорняки" с Владимиром Путиным не пройдут.

Украинцы этого не допустят, потому что именно это, по убеждению политика, является предательством и государственным переворотом.

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"Украинцы на передовой сегодня держат безопасность государства. Настоящие патриоты сегодня являются тем щитом, через который не переступит Путин. Это никак не может понять Зеленский", – отметил Турчинов.

Поэтому, по его мнению, нужно определиться, что делать с действующей властью.

"Необходима полная ее перезагрузка и начать нужно с досрочного прекращения полномочий парламента и избрания новой Верховной Рады. Мы это будем делать в соответствии с Конституцией, украинскими законами и правом", – сказал руководитель Центрального штаба "Европейской солидарности".

Главное, что нужно украинцам, по убеждению политика, это единение нации.

"Начать путь к этому единению мы должны, продемонстрировав единство оппозиционных демократических, патриотических сил. Пришло время создания координационного совета объединенной оппозиции", – подчеркнул Турчинов.