Турчинов: не советую беларусским военным переступать нашу границу!

Александр Турчинов предостерег беларусских военных от пересечения границы Украины.

По его словам, по договоренности с лукашенко пути нанес авиаудар по приграничному населенному пункту Республики Беларусь.

"Цель цинична и грязна – дать основания беларусскому диктатору бросить своих военных в пламя войны, чтобы усилить российские группировки, которые вот уже вторую неделю безрезультатно пытаются захватить Киев. Не советую беларусским военным глотать дегенеративную провокацию, связанную кровью двух неадекватных "фюреров" и переступать нашу границу. В Украине вас ждет только позор и смерть и перспектива лежать рядом с путинско-кадыровской дрянью!" – сказал Турчинов.