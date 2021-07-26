Тупицкий не вернется в КСУ, он теперь обычный гражданин, – представитель Зеленского

Экс-глава Конституционного суда Украины (КСУ) Александр Тупицкий не сможет вернуться в КСУ из-за ряда уголовных производств. Сейчас для правоохранительных органов он обычный гражданин.

Такое заявление в эфире телеканала OBOZREVATEL сделал народный депутат от партии "Слуга народа", представитель президента в Конституционном суде Украины Федор Вениславский. "Господин Тупицкий в Конституционный суд точно не вернется, потому что есть несколько уголовных производств. Думаю, он получит то, чего он заслуживает с точки зрения оценки его деяний. Далее он будет заниматься другими вопросами", – спрогнозировал он.

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Он перечислил главные обвинения в сторону Тупицкого: "о вмешательстве в осуществление правосудия, превышение власти, незаконные действия в отношении вмешательства в автоматизированную электронную систему, неправомерное использование служебного транспорта и заработной платы".

Вениславский пояснил, что Тупицкий, в отличие от других судей КСУ, может быть привлечен к уголовной ответственности, поскольку имеет статус обычного гражданина.

"Согласно действующей Конституции и закона о КСУ, судья КСУ не может быть привлечен к уголовной ответственности, за исключением, если он не был задержан непосредственно на месте совершения тяжкого или особо тяжкого преступления или сразу после него, без согласия КСУ. Но поскольку господин Тупицкий на сегодняшний день статуса судьи КСУ не имеет, на него эти положения не распространяются", – сказал он.

Нардеп также сообщил о том, что в сентябре Верховная Рада может рассмотреть во втором чтении законопроект "О конституционной процедуре", который с учетом поправок будет называться "О рассмотрении дел в Конституционном суде и исполнения решений Конституционного суда Украины".

Он предусматривает отбор кандидатов на должность судьи КСУ, проверку действующих членов конкурсной комиссией и "даст правовые основания для обновления КСУ".

В этом контексте Вениславский отметил, что сейчас "нет правовых оснований для прекращения полномочий действующих членов КСУ, даже если их морально-этические качества будут подвергнуты сомнению этой комиссией".

Однако, если комиссия предоставит рекомендации относительно увольнения того или иного судьи, такое решение может принять сам КСУ.

Как писал OBOZREVATEL, Государственное бюро расследований сообщило о подозрении Александру Тупицкому и главному бухгалтеру в КСУ Наталье Осницкой, которые якобы сговорились для выплаты зарплаты.