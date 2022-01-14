ЦРУ готовит в США элитные подразделения украинской армии для отпора России – СМИ

Центральное разведывательное управления США тренирует украинские элитные подразделения для отражения российской агрессии. Соответствующая программа была основана еще в 2014 году при президенте Бараке Обаме, а при Трампе и Байдене она была расширена.

О подготовке бойцов пишет корреспондент Yahoo News Зак Дорфман со ссылкой на свои источники. Тренировки проводятся на засекреченном объекте, расположенном на юге страны.

По словам пяти собеседников журналиста, которые ранее служили в спецслужбах США, речь идет о бойцах Сил специальных операций ВСУ и сотрудниках разведки.

Программа включает в себя обучение по обращению с огнестрельным оружием, методы маскировки, наземную маскировку, тактику, разведку и другие навыки.

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Дорфман убежден, что все это может сыграть ключевую роль в случае полномасштабного вторжения. Один из бывших сотрудников ЦРУ отмечает, что из украинских военных готовят "повстанцев" и учат их "убивать россиян".

Журналист добавил, что в 2015 году сотрудники ЦРУ побывали в прифронтовых зонах на Донбассе и консультировали украинских воинов на местах.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Белом доме и Пентагоне заявили, что Россия подготовила специальную группу для проведения диверсий в Украине. Эти операции агрессор хочет использовать как повод для вторжения в нашу страну.