Главные холостяки Верховной Рады: где и как можно познакомиться с депутатами

Еще в начале каденции народных депутатов девятого созыва появились списки завидных холостяков. Однако за полтора года работы в Верховной Раде некоторые мужчины нашли жен, а некоторые наоборот развелись.

OBOZREVATEL рассказывает о главных холостяках из "Слуги народа" и о том, в каких местах с ними можно познакомиться.

Егор Чернев. Давно думает о семье

36-летний депутат родился в Бердянске, сначала учился в столице Украины, а затем закончил King`s College London (Великобритания). В 2014 году стал добровольцем Национальной гвардии Украины. Мужчин владеет земельным участком под Киевом и квартирами в Бердянске и в столице.

"Это и для меня сложный вопрос (где познакомиться. – Ред.) Отсутствие свободного времени, в которое сложно втиснуть отдых, встречи с друзьями, спортзал и книги, уменьшает шансы на новые знакомства. Но я верю в случайности. Жизнь сводит людей в нужное время, в нужном месте. Да, я уже достаточно давно думаю о семье, уже пора", – ответил депутат OBOZREVATEL.

Нардеп признался, что хочет создать семью. Facebook нардепа Егора Чернева

Сергей Гривко. Ищите на Facebook

35-летний депутат родом из Чернигова, где и учился на экономиста. Работал младшим научным сотрудником в Черниговском государственном институте экономики и управления. В родном городе есть дом, а в Киеве снимает квартиру. Его зарплата за прошлый год по основному месту работы составила 490 701 грн.

"Лучше не гнаться в мечты по статусу, а больше ориентироваться на человеческие черты. Потому что статус временный, а отношения нужно строить на всю жизнь. Мечтаю встретить своего человека, девушку, которая будет вдохновлять и с какой будет уютно. Такие вещи обычно не планируются, скорее, это вопрос судьбы или времени. А пока сосредоточен на работе. Предпочитаю сделать что-то по-настоящему достойное и значимое до тех пор, когда буду думать, как назвать своих детей. Где можно меня встретить? В наше время, пожалуй, правильный путь – Facebook. Вживую возле работы, в спортклубе "Национальный" или в уютном ресторанчике "Авокадо". Возможно, на конференциях, круглых столах или заседаниях", – рассказал Гривко.

Депутат назвал места, где с ним можно познакомиться. Facebook нардепа Сергея Гривка

Александр Бакумов. Пополнил ряды холостяков

Депутат родом из Харьковщины, в апреле ему исполнится 32 года. До недавнего времени был женат и имеет двоих детей – сына и дочь. С бывшей женой уже успел разделить имущество, от его продажи задекларировал свою часть в размере 1 440 000 грн. Живет новоиспеченный холостяк на два города, поэтому "поймать" его для знакомства можно не только в столице. К тому же, с его соцсетей понятно, что проводить свободное время он больше любит в Харькове.

"Регулярно посещаю спортзал, Центральный парк отдыха города Харькова. Окончил Харьковский лицей искусств – умею играть на рояле и неплохо пою, это хобби", – рассказал депутат для OBOZREVATEL.

Нардеп попал в список холостяков. Facebook нардепа Александра Бакумова

Жан Беленюк. Не ищет слишком накачанных девушек

Родился депутат в Киеве, где и получил образование. В январе отпраздновал свое 30-летие. Украинский борец греко-римского стиля в весовой категории до 85 кг имеет много спортивных наград, является призером Олимпийских игр, чемпионом мира и Европы. Задекларировал квартиру в Киеве, а также мамин дом в пригороде. Имеет два автомобиля.

В своих последних интервью подчеркивает, что готов к семье и детям, но еще не встретил свою девушку. Также нардеп рассказал, что несмотря на любовь к спорту, не любит перекачанных девушек.

Депутат готов создать семью. Facebook нардепа Жана Беленюк

Алексей Жмеренецкий. Ведет активную жизнь

Нардеп родился в г. Ухта в России. Окончил Хмельницкий национальный университет и Национальную академию государственного управления при президенте Украины. Сейчас 34-летний депутат не женат. Ходят слухи, что у него есть девушка. Имеет квартиру в Хмельницком, а в столице жилье арендует.

Сам мужчина ведет активную жизнь, поэтому его легко можно встретить в публичных местах. Хотя жалуется, что его узнают и это является недостатком работы. "Ограничение частной жизни (не нравится – ред.). Например, таксисты узнают, когда едешь с ночного клуба, или в ресторанах прислушиваются к разговорам", – рассказал Жмеренецький.

Нардепа легко встретить в публичных местах. Facebook нардепа Алексея Жмеренецького

Некоторые нардепы-холостяки открыто заявляют, что готовы к отношениям, семье и детях. Нам остается только наблюдать, встретят ли они свои половинки, где и когда.