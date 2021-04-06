Головні холостяки Верховної Ради: де і як можна познайомитися з депутатами

Ще на початку каденції народних депутатів дев'ятого скликання з'явилися списки найвідоміших холостяків. Однак за півтора року роботи у Верховній Раді деякі чоловіки знайшли дружин, а деякі навпаки розлучилися.

OBOZREVATEL розповідає про головних холостяків зі "Слуги народу" і про те, в яких місцях із ними можна познайомитися.

Єгор Чернєв. Давно думає про сім'ю

36-річний депутат народився в Бердянську, спочатку вчився в столиці України, а потім закінчив King's College London (Великобританія). У 2014 році став добровольцем Національної гвардії України. Чоловіків володіє земельною ділянкою під Києвом, квартирами в Бердянську та в столиці.

"Це і для мене складне питання (де познайомитися. – Ред.) Відсутність вільного часу, в який важко втиснути відпочинок, зустрічі з друзями, спортзал і книги, зменшує шанси на нові знайомства. Але я вірю у випадковості. Життя зводить людей у потрібний час і в потрібному місці. Так, я вже досить давно думаю про сім'ю, вже час", – відповів депутат OBOZREVATEL.

Нардеп зізнався, що хоче створити сім'ю. Facebook нардепа Єгора Чернєва

Сергій Гривко. Шукайте на Facebook

35-річний депутат родом із Чернігова, де і навчався на економіста. Працював молодшим науковим співробітником у Чернігівському державному інституті економіки й управління. В рідному місті має будинок, а у Києві винаймає квартиру. Його зарплата за минулий рік за основним місцем роботи становила 490 701 грн.

"Краще не гнатись у мрії за статусом, а більше орієнтуватись на людські риси. Бо статус тимчасовий, а стосунки потрібно будувати на все життя. Мрію зустріти свою людину, дівчину, яка надихатиме та з якою буде затишно. Такі речі зазвичай не плануються, скоріше, це питання долі або часу. А поки що зосереджений на роботі. Волію зробити щось по-справжньому гідне та значуще до того часу, коли буду думати, як назвати своїх дітлахів. Де можна мене зустріти? В наш час, мабуть, правильний шлях – Facebook. Наживо біля роботи, в спортклубі "Національний" або в затишному ресторанчику "Авокадо". Можливо, на конференціях, круглих столах або засіданнях", – розповів Гривко.

Депутат назвав місця, де з ним можна познайомитися. Facebook нардепа Сергія Гривка

Олександр Бакумов. Поповнив лави холостяків

Депутат родом із Харківщини, у квітні йому виповниться 32 роки. Донедавна був одружений та має двох дітей – сина та доньку. З колишньою дружиною вже встиг розділити майно, від його продажу задекларував свою частину в розмірі 1 440 000 грн. Живе новоспечений холостяк на два міста, тому "упіймати" його для знайомства можна не лише у столиці. До того ж із його соцмереж зрозуміло, що проводити вільний час він більше любить у Харкові.

"Регулярно відвідую спортзал, Центральний парк відпочинку міста Харкова. Закінчив Харківський ліцей мистецтв – вмію грати на роялі та непогано співаю, це хобі", – розповів депутат для OBOZREVATEL.

Нардеп потрапив до списку холостяків. Facebook нардепа Олександра Бакумова

Жан Беленюк. Не шукає занадто накачаних дівчат

Народився депутат у Києві, де і здобув освіту. У січні відсвяткував своє 30-річчя. Український борець греко-римського стилю у ваговій категорії до 85 кг має багато спортивних нагород, є призером Олімпійських ігор, чемпіоном світу і Європи. Задекларував квартиру в Києві, а також мамин будинок у передмісті. Має два автомобілі.

У своїх останніх інтерв'ю підкреслює, що готовий до сім'ї й дітей, але ще не зустрів свою дівчину. Також нардеп розповів, що, незважаючи на любов до спорту, не любить перекачаних дівчат.

Депутат готовий створити сім'ю. Facebook нардепа Жана Беленюка

Олексій Жмеренецький. Веде активне життя

Нардеп народився в м. Ухта в Росії. Закінчив Хмельницький національний університет та Національну академію державного управління при президентові України. Наразі 34-річний депутат неодружений. Ходять чутки, що в нього є дівчина. Має квартиру у Хмельницькому, а у столиці житло орендує.

Сам чоловік веде активне життя, тому його легко можна зустріти в публічних місцях. Хоча жаліється, що його впізнають і це є недоліком роботи. "Обмеження приватного життя (не подобається. – Ред.). Наприклад, таксисти впізнають, коли їдеш із нічного клубу, або в ресторанах прислуховуються до розмов", – розповів Жмеренецький.

Нардепа легко зустріти в публічних місцях. Facebook нардепа Олексія Жмеренецького

Отже, деякі нардепи-холостяки відкрито заявляють, що готові до стосунків, сім'ї й дітей. Нам залишається лише спостерігати, чи зустрінуть вони свої половинки, де і коли.