Толстой назвал Украину 'частью великой России' и призвал вешать на фонарях 'кучку негодяев'. Видео

Вице-спикер Государственной Думы России, который возглавляет делегацию страну-агрессора в Парламентской ассамблее Совета Европы, считает, что "кучку людей, захвативших власть (в Украине), нужно повесить на фонарях". Также он назвал нашу страну "частью РФ".

Такое заявление Петр Толстой сделал в эфире пропагандистского телеканала "Россия-1". На него в Twitter обратил внимание журналист, представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассе Денис Казанский (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"На самом деле мы один народ, как сказал президент. Проблема только в кучке негодяев, которые антиконституционным путем там захватили власть. Вот их надо перевешать на фонарях. А Украина – это, безусловно, часть нашей великой России", – сказал Толстой.

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Казанский прокомментировал его выступление так: "А потом они удивляются, почему же в Украине их так не любят".

Вице-спикер российской Госдумы Петр Толстой заявил, что Украина - "часть великой России", а тех политиков, кто с этим не согласен, назвал "кучкой негодяев", которых надо "перевешать на фонарях".



А потом они удивляются, почему же в Украине их так не любят pic.twitter.com/RclMXPcWHZ — Денис Казанський (@den_kazansky) July 8, 2021

Также речь представителя государства-агрессора возмутила пользователей сети, некоторые из них – родом с Донбасса.

"Один народ" с кем? Я из Донецкой области, и я украинец", – пояснил один из них, послав Толстого на три буквы.

Другие также припомнили слова нардепа от "Европейской Солидарности" Алексея Гончаренко: "У себя там может ты граф Толстой, а у нас ты … простой".

Как сообщал OBOZREVATEL, Толстой не раз оскорблял Украину, а также другие страны, пострадавшие от российской агрессии. Так, нашу страну и Грузию он назвал "злобными инвалидами", которые существуют только благодаря России.