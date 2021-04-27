Гончаренко в Раде – о доносе вице-спикера Госдумы: у себя ты граф Толстой, а у нас ты … простой. Видео

Нардеп от "Европейской слидарности" Алексей Гончаренко эмоционально обратился к вице-спикеру российской Госдумы Петру Толстому, из-за доноса которого он был лишен права голоса в ПАСЕ.

Во время выступления в Верховной Раде 27 апреля депутат заявил: "У себя там может ты граф Толстой, а у нас ты … толстой" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Гончаренко назвал вице-спикера "негодяем, украинофобом, антисемитом, еврофобом". Он добавил, что тот может продолжать писать на него свои "кляузы", поскольку это "максимум, на что он способен".

"Слово забирают не у меня или нашей политической силы, слово забирают у Украины. Далее они хотят наказать меня за украинский флаг, простреленный российскими пулями… Я хочу сказать, что Украине никто и никогда не сможет закрыть рот. Мы будем бороться и отстаивать свои права", – подчеркнул нардеп.

Напомним, что нардепа Гончаренко лишили права выступать в Парламентской ассамблее Совета Европы. Такое решение было принято после доноса Толстого.

Как сообщал OBOZREVATEL, регламентный комитет ПАСЕ перенес рассмотрение санкций в отношении представителя "ЕС", который показал украинский флаг в Ассамблее – при отсутствии соответствующей статьи регламента.