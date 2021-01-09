Тодуров: власть просто зарабатывает деньги в Украине, они здесь не отдыхают и не лечатся

Известный украинский кардиохирург Борис Тодуров считает, что украинские власти не любят Украину, а просто зарабатывают деньги в стране.

Такое мнение медик выразил в интервью изданию "Гордон". Тодуров сказал, что чиновники рассматривают Украину исключительно как свой бизнес-проект.

"Люди, в последнее время приходящие к власти, во-первых, не любят эту страну. Они ее рассматривают исключительно как свой собственный бизнес-проект. Они здесь зарабатывают деньги. Они разве здесь отдыхают? Нет. Лечатся? Нет. Их дети здесь живут? Нет. Это плацдарм, это сафари", – сказал Тодуров.

Он также считает, что иностранные чиновники приезжают в Украину "поохотиться на крупную дичь".

"Для приезжих это сафари… Эти наблюдательные советы, все эти интуристы, которые сегодня наводнили Украину, включая министров. Они же сюда приезжают на сафари: на крупную дичь поохотиться – и уехать", – добавил Тодуров.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Борис Тодуров назвал ведущего инфекциониста Украины, профессора Ольгу Голубовскую главным специалистом в нашей стране в борьбе с COVID-19.