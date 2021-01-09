Тодуров: влада просто заробляє гроші в Україні, вони тут не відпочивають і не лікуються

Відомий український кардіохірург Борис Тодуров вважає, що українська влада не любить Україну, а просто заробляє гроші в країні.

Таку думку медик висловив в інтерв'ю виданню "Гордон". Тодуров сказав, що чиновники розглядають Україну виключно як свій бізнес-проект.

"Люди, останнім часом приходять до влади, по-перше, не люблять цю країну. Вони її розглядають виключно як свій власний бізнес-проект. Вони тут заробляють гроші. Вони хіба тут відпочивають? Ні. Лікуються? Ні. Їх діти тут живуть ? Ні. Це плацдарм, це сафарі", – сказав Тодуров.

Він також вважає, що іноземні чиновники приїжджають в Україну "пополювати на велику дичину".

"Для приїжджих це сафарі... Ці наглядові ради, всі ці інтуристи, які сьогодні заполонили Україну, включаючи міністрів. Вони ж сюди приїжджають на сафарі: на велику дичину пополювати – і виїхати", – додав Тодуров.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Борис Тодуров назвав ведучого інфекціоніста України, професорку Ольгу Голубовську головним фахівцем в нашій країні в боротьбі з COVID-19.