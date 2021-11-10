Чечеткин уволен с должности главы ГСЧС Украины
Кабинет министров уволил Николая Чечоткина с должности главы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Исполнение обязанностей главы ГСЧС временно возложено на Сергея Крука.
Об этом сообщил в Telegram представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук. Причина увольнения не называется.
Напомним, Николай Чечеткин занимал должность руководителя ГСЧС почти 6,5 лет – с 14 мая 2015 года. Его предшественником был Зорян Шкиряк.
Чечеткин имеет звание генерал-полковника службы гражданской защиты.
44-летний Сергей Крук с октября 2014 года руководил Главным управлением ГСЧС в Ривненской области. Он генерал-майор службы ГЗ.
Крук закончил Харьковский институт пожарной безопасности МВД и Киевский национальный университет внутренних дел.
В феврале 2020 года получил ученое звание доктора наук по государственному управлению.
Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство внутренних дел планирует расширить сеть Центров безопасности, которые объединят полицию, скорую помощь и пожарную службу. Новая инициатива уже проходит испытания в ряде регионов Украины.