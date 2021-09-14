Ткаченко о возможности перехода Украины на латиницу: сначала нужно выучить украинский язык

Министр культуры Александр Ткаченко указал, что переход украинского алфавита с кириллицы на латиницу будет уместен, когда все граждане Украины заговорят свободно на родном языке. Сейчас же вводить такие инициативы несвоевременно.

Об этом он заявил во время форума Kyiv Media Week 2021, передает издание "Детектор Медиа". Таким образом глава министерства дал понять, что украинцев подобные лингвистические реформы коснутся не скоро.

"Сначала надо выучить украинский язык, а уже потом думать о введении латиницы", – ответил чиновник на соответствующий вопрос корреспондента.

Отметим, что впервые о переходе украинского алфавита на латиницу заговорил глава СНБО Алексей Данилов. Впрочем, на эту тему филологи спорят уже давно. Одни убеждены, что это поможет еще больше оторваться от влияния русского языка и исключения русизмов, а вот антагонисты этой идеи утверждают, что кириллица – это фундамент тысячелетней истории украинского языка.

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