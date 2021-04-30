Тищенко вылетел в Ужгород на первом за 15 лет самолете из Киева, но пришлось добираться поездом. Фото и видео

В пятницу, 30 апреля, в Украине должно было состояться торжественное открытие авиарейса сообщение Киев – Ужгород, в мероприятии планировал принять участие Николай Тищенко, нардеп от "Слуги народа". Однако из-за погодных условий самолет не долетел до пункта назначения и был вынужден сесть во Львове.

Об этом сам Тищенко сообщил на своей странице в Facebook. Политик отметил, что аэропорт Ужгорода должен был принять первый за практически 15 лет рейс, но "погода внесла свои коррективы". В областной центр Закарпатья он отправился для того, чтобы открыть детскую железную дорогу (чтобы посмотреть все фото и видео, доскролльте страницу до конца).

"Но нас ничем не напугать. Едем дальше. Пункт назначения Ужгород", – отметил Тищенко.

Из Львова Тищенко на микроавтобусе отправился в Стрый, где его с командой встретил и.о. главы "Укрзалізниці" Иван Юрик. Оттуда поездом они отправились в Ужгород.

В Telegram-канале "Недоторкані" также было опубликовано видео, на котором "слуга" заявил, что "самолет, который вылетел из Киева в Ужгород, прилетит".

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский поговорил с нардепом от "Слуги народа" Николаем Тищенко из-за того, что последний провел массовую вечеринку в отеле Fairmont в Киеве во время локдауна.