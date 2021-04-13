Тимошенко: ситуация в Украине изменится, когда к власти придут профессионалы

Ситуация в Украине изменится к лучшему только тогда, когда к власти вернутся профессионалы, а снизить тарифы можно быстро и ощутимо при наличии политической воли.

Об этом во время выступления с трибуны парламента заявила глава партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко. По ее словам, представители партии "Слуга народа" в парламенте продемонстрировали, что их устраивает все, что касается тарифов.

"В первой половине дня, когда разбазаривали сельскохозяйственную землю, "слуги народа" голосовали против того, чтобы хоть как-то защитить ее, им надо, чтобы она была распродана надежно, без каких-либо условий со стороны государства. А вторая половина дня – это надругательство над ожиданиями людей по снижению тарифов. Все – пустая пиарщина, дилетантизм и абсолютное отсутствие каких-либо решений для людей", – возмутилась Тимошенко.

По ее убеждению, цифры в платежках отражают реальное отношение власти к гражданам.

"Простые решения существуют. Наш законопроект №4680, который даже не поставили в повестку дня, возвращает людям систему, которая существовала 23 года независимости Украины, когда газ отечественной добычи отдавался украинцам и бюджетной сфере. Это было разрушено в 2014 году, а сейчас эта коррупция только углубляется", – отметила лидер "Батьківщини".

Аналогичная ситуация, по ее словам, сложилась и на энергорынке, когда дешевая атомная энергетика разрушается, забирается у людей и отдается коррупционным структурам.

"Пока у власти будут коррупционеры, невежды и дилетанты, мы будем иметь высокие тарифы, мизерные пенсии и зарплаты, разрушенное здравоохранение. А когда вернутся люди, которые понимают, как управлять государством, мы будем иметь европейскую богатую страну с защищенными гражданами", – убеждена Тимошенко.