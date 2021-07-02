Тимошенко призвала украинцев не продавать земельные паи до проведения референдума

Понимая, что большинство украинцев против распродажи сельскохозяйственной земли, власти заблокировали рассмотрение дела о неконституционности "земельного" закона Конституционным судом, а представители "слуг народа" в ЦИК отказали в проведении референдума по этому вопросу. Но команда "Батькивщины" вместе с фермерами и аграриями не остановят борьбу.

Об этом в эфире "Украина 24" заявила председатель партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко. Она напомнила, что было заблокировано заседание Конституционного суда и сорвано рассмотрение дела о неконституционности закона о распродаже сельскохозяйственной земли (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"В проведении "земельного" референдума инициативной группе, в которую входят 11 тыс украинцев, отказала не Центральная избирательная комиссия, а лишь часть ЦИК, делегирована партией "Слуга народа", – подчеркнула Тимошенко.

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По ее убеждению, не народ Украины должен инициировать референдум по земле, а президент, правительство и монобольшинство, которые приняли решение о распродаже черноземов, не спросив мнение народа.

"Сейчас во многих областях Украины по собственной инициативе собираются фермеры и направляют президенту обращение с призывом немедленно приостановить этот закон, организовать максимально широкое, открытое, равное обсуждение, а также они просят не принимать никакого решения по земле и вынести его на всеукраинский референдум", – сообщила Тимошенко.

Также она отметила, что команда "Батькивщины" помогает общинам мобилизовать силы, чтобы сопротивляться возможным преступлениям с землей.

"Сейчас все партии, которые понимают, что против страны совершается масштабное преступление в отношении распродажи земли, мобилизуют общины, чтобы они взяли под контроль "земельный" вопрос и не давали возможности забирать землю, в частности добывать полезные ископаемые, которые по Конституции принадлежат народу", – подытожила лидер "Батькивщины".

"И самое главное. Пока мы не остановим эту аферу, очень прошу – ни в коем случае не продавайте свои паи. Держите их, защищая Украину и украинскую землю", – обратилась к украинцам Юлия Тимошенко.