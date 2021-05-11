Тимошенко – об улучшении диалога с местной властью: сотрудничаем каждый день

Заместитель главы Офиса президента, координатор программы Владимира Зеленского "Большая стройка" Кирилл Тимошенко считает, что сотрудничество центральной власти с органами местного самоуправления очень изменилось после местных выборов в 2020 году.

Об этом он заявил на заседании консультативного совета по вопросам местного самоуправления, передает Интерфакс-Украина. По его словам, сотрудничество происходит каждый день.

"Много в чем мы сотрудничаем каждый день: это повседневные вопросы такие, как решение инфраструктурных проектов, и взаимодействие с Кабинетом министров, есть и стратегические вопросы", – заявил Тимошенко.

Он также напомнил, что с прошлого года в Украине стал использоваться механизм относительных заимствований на инфраструктурные проекты для областных советов.

"В этом году я знаю, что несколько местных советов уже решают вопрос о лизинге на медицинское оборудование. Это дает толчок для того, чтобы обновлялась как инфраструктура, так и наша медицина", – добавил Тимошенко.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что в 2021 году по всей Украине планируют создать 177 современных приемных отделений больниц.