Тимошенко назвала три условия для создания коалиции со 'Слугой народа'

Команда "Батьківщини" готова объединяться со "слугами народа" только при условиях национального возрождения страны, свертывания всех неэффективных реформ и создания мощной правительственной команды.

Так ответила на вопрос журналиста о возможной коалиции глава партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко во время пресс-конференции по результатам рабочей поездке в Днепропетровскую область.

"Существует два варианта политического поведения в этой сложной ситуации – пойти в радикальную оппозицию и крушить власть, но от этого легче людям не станет. Или убедить президента и его команду в том, что сейчас время для полного всеобъемлющего единения", – сообщила Юлия Тимошенко.

По ее словам, "Батьківщина" не примет предложение о создании коалиции "на любых условиях ради должностей". Только при выполнении трех фундаментальных условий ее команда готова стать рядом с властной и вместе вытаскивать страну из тяжелого состояния.

"Курс страны должен быть изменен диаметрально – с внешнего управления на построение сильного национального государства. Украина должна вернуть себе субъектность и стать на путь возрождения, а все ресурсы должны направляться на службу людям. Правительство должно создаваться на надпартийной основе, надо собирать наиболее сильных и наиболее профессиональных людей государства, чтобы сделать исполнительную власть сверхсильной. А так называемые реформы, например, образовательная, здравоохранения, земельные отношения, которые внедрялись все последние годы по заказу извне, надо остановить. Мы должны делать не так, как нам советуют, а так, как делают успешные государства", – убеждена лидер "Батьківщины".

Она настаивает, что в ситуации, когда страна в состоянии войны, пандемии, падения экономики, надо формировать сильнейший Кабмин. Собрать его с профи высочайшего уровня, из профессиональных волкодавов и создать возможности для реализации стратегии спасения.

"Мы на каждое направление жизни страны даем лаконичные, четкие й очень действенные предложения. Если их воплощать в жизнь, то получим результат не через три года, а уже сейчас", – заявила Тимошенко.